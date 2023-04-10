2023/04/10 | 19:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: علق المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، حول...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح: أسعار صرف الدولار يحدده حجم مبيعات البنك المركزي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار مظهر صالح: أسعار صرف الدولار يحدده حجم مبيعات البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار مظهر صالح: أسعار صرف الدولار يحدده حجم مبيعات البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).