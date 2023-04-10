اهتمام نيابي لانصاف

2023/04/10 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

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المندلاوي : مجلس النواب تبنى مقترح قانون من شأنه انصاف حاملي البطاقات الحمراء ويُلغي قرارات سابقة مُجحفة بحقهم

اكد السيد محسن المندلاوي ، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ان اللجان النيابية (الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، حقوق الانسان، القانونية)، تبنت مقترح قانون من شأنه انصاف حاملي البطاقات الحمراء، متضمناً إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المُجحفة بحقهم .

وقال المندلاوي خلال استقباله بمكتبه اليوم الإثنين (١٠- نيسان ٢٠٢٣)، ممثلين عن شريحة اصحاب البطاقات الحمراء، ان مجلس النواب حريص على معالجة المشاكل التي تواجه هذه الشريحة الكبيرة، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة معارضتها لسياسات النظام المقبور.

ووجه النائب الأول اللجان النيابية المعنية في الإسراع في استكمال خطوات انصاف هذه الشريحة المتضررة من سياسات النظام البائد، وبما يؤمن لهم العيش والحياة الكريمة، داعياً إلى إيلاء قضيتهم اهتماماً كبيراً نظراً للظروف القاسية التي لحقت بهم خلال تلك الحقبة الظلامية.

المكتب الإعلامي

للنائب الأول لرئيس مجلس النواب

٢٠٢٣/٤/١٠

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