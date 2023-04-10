2023/04/10 | 20:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة رسمية: المحاضرون الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً يحالون على التقاعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/10 | 20:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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