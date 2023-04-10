2023/04/10 | 20:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أنقرة، الاثنين، إن من المرجح أن يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا هذا الأسبوع، مشيرة لاحتمال إحراز تقدم فيما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما، بعد قطع العلاقات قبل عشر سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تعيين سفيرين".. تلميح تركي قبل زيارة وزيرة الخارجية المصري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تعيين سفيرين".. تلميح تركي قبل زيارة وزيرة الخارجية المصري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).