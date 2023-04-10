مصير مروّع كان بانتظارهم.. كاميرا شرطي تظهر ما حدث لعائلة أمريكية لحظة دخول منزل

2023/04/10 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مشهد مروّع رصدته كاميرا شرطي داخل أحد المنازل في مدينة اينوك بولاية يوتا الأمريكية، لحظة عثور رجال الشرطة الأمريكية على 5 أطفال متوفين الى جانب والدتهم التي تدعى توشا هايت بعد أن قتلوا رميًا بالرصاص داخل منزلهم، ووقع الحادث في الرابع من يناير/ كانون الثاني ، حيث تم استدعاء الشرطة إلى المنزل لإجراء فحص الرعاية الاجتماعية قبل أن يكتشفوا ما حدث.

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