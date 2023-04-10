الأمن الوطني يحبط عملية إدخال 30 كغم من المخدرات في البصرة

2023/04/10 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني ، الاثنين، احباط عملية إدخال 30 كغم من المخدرات في البصرة.

وقال الجهاز في بيان “في إطار عملياته النوعية ضد تجار ومهربي المخدرات وتضييق الخناق عليهم تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة واستناداً لمعلومات إستخبارية دقيقة من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تضم (٢٠) كغم من مادة الكريستال و (١٠) كغم من الحشيشة”.واضاف البيان ان “عملية الضبط تمت بعد استحصال الموافقات القضائية ونتيجة للمتابعة الميدانية وأثناء محاولة تجار يستقلون عجلتين محملتين بالمخدرات إدخالها وتوزيعها في المحافظة اشتبكت مفرزة من جهازنا معهم ودفعتهم إلى ترك المواد المخدرة واللوذ بالفرار نتيجة لتبادل إطلاق النيران”.وتابع “تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون”.

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