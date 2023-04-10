بعد مواجهة مسلحة.. إحباط محاولة لإدخال (30) كغم مخدرات إلى البصرة

2023/04/10 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، إحباط عملية إدخال (30) كغم من المخدرات إلى محافظة البصرة، وذلك بعد مواجهة مسلحة مع التجار.

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