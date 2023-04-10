النزاهة: استدعاء مديرين عامين في التجارة بقضية تتعلق بـ129 مليار دينار

2023/04/10 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بصدور أمري استقدام بحق مديرين عامين في وزارة التجارة (حالياً وسابقاً)؛ على خلفيَّـة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الوزارة.

وأفادت النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بإنَّ "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر استقدام المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة؛ لارتكابه مُخالفاتٍ بفتح حسابٍ جارٍ في مصرفٍ أهليٍّ، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه".

وأضافت، إنَّ "المدير العام للصندوق قام بإيداع مبالغ الجباية البالغة 69 مليار دينارٍ في المصرف الأهلي، خلافاً للتعليمات والضوابط، على الرغم من أنَّ وزارة التجارة لديها حسابٌ حكوميٌّ في مصرف الرشيد".

وفي السياق ذاته، أوضحت دائرة النزاهة، أنَّ "قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً؛ لقيامه بفتح حسابٍ جارٍ في المصرف ذاته، وإيداع مبلغ 60 مليار دينار فيه، في مخالفةٍ صريحةٍ للضوابط والتعليمات".

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