2023/04/10 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة الانترنت بطريقة تنافسية.

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، ان الحكيم استقبل وزيرة الاتصالات هيام الياسري "واستمع إلى شرح مفصل عن واقع الوزارة والخدمات التي تقدمها للمواطن في جوانب عدة".

وأبدى "دعمه الكامل لوزارة تترأسها امرأة لما في ذلك من نجاح في تقديم نموذج إداري وقيادي نسوي،" داعيا الوزارة "للعمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد والتوفير والانترنيت ومساعدة كل مفاصل الدولة العراقية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وشدد الحكيم على، أن "تعمل الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،" مبينا "أهمية إشراك القطاع الخاص بطريقة تنافسية لتقديم خدمات الانترنيت".

وأكد "ضرورة تأهيل وتطوير البنى التحتية الأمنية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يخدم أمن البلد بشكل عام وأمن الاتصالات بشكل خاص مع تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وبالخصوص الاتصالات للوصول إلى أفضل سرعة وسهولة في الاتصال داخل العراق وخارجه".

كما دعا الحكيم "الوزارة للعمل على إنشاء وتطوير وإدارة مشروع الحوكمة الإلكترونية، وأن تساهم بشكل فعال في تنفيذ وتقديم خدمات البنك المعلوماتي والتجارة الإلكترونية ومكافحة الجريمة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة الانترنت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).