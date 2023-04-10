منح مكافأة ١٠٠ الف دينار لمنتسبي وزارة الاتصالات

2023/04/10 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن صدور امر اداري بمنح مكافأة مالية لمنتسبي مقر الوزارة والشركات العامة التابعة لها.

وقالت الوثيقة التي تحصلت عليها (بغداد اليوم)، ان "وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، وجهت بمنح مكافأة مالية قدرها (100) الف دينار عراقي لمنتسبي مقر الوزارة والشركات العامة التابعة لها من المعينين على الملاك الدائم والمؤقت والاجراء اليوميين".

ادناه نص الوثيقة:

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