2023/04/10 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8SVlYRSg2qo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يكشف كذبة القرن في الانبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يكشف كذبة القرن في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).