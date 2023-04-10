النفط ينخفض بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة

2023/04/10 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انخفض النفط يوم الاثنين بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي لقلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، مما أوجد حالة من التوازن بشأن احتمال انتعاش السوق بعد قرار منتجي أوبك+ خفض الإنتاج.

وارتفع الدولار بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى شح في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وانخفض خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 85.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1351 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.55 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بأكثر من ستة بالمئة بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من مايو أيار.

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