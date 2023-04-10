البطالة ترتفع في تركيا والاحتياطي يخسر 14 مليار في شهرين

2023/04/10 | 21:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

هبطت الليرة التركية من جديد في تداولات اليوم بعد صعودها بـ 0.30% أمس بعد هبوطها القوي في تداولات الأسبوع الماضي عندما سجلت 19.26 ليرة للدولار الواحد و20.9531 ليرة لليورو الواحد.

ويسجل زوج الدولار ليرة تركية الآن 19.2752 هبوطًا بـ 0.25%، في حين يسجل زوج اليورو ليرة 20.8997 ليرة لليورو الواحد في تداولات اليوم هبوطًا بـ 0.33%.



ويأتي هذا الهبوط تزامنًا مع ارتداد قوي لمؤشر الدولار الأمريكي الصاعد بأكثر من 0.70% مقابل سلة من العملات الأجنبية بفضل ميل الخبراء والمستثمرين لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماع مايو المرتقب، كذلك ينتظر الاقتصاد الأمريكي بيانات التضخم يوم الأربعاء ومحضر اجتماع الفيدرالي في اليوم ذاته.

بيانات هامة..وأزمات تركية

ويعاني الاقتصاد التركي العديد من المشاكل الاقتصادية التي تفاقمت نتيجة الزلزال المدمر الذي أضر بالاقتصاد والعملة التركية.



وتنتظر تركيا انتخابات الرئاسة في مايو هذا العام.



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وواجه الاقتصاد التركي بعض البيانات السلبية مؤخرًا وأهمها:

عجز الحساب الجاري عند أعلى مستوى في 11 عامًا

بلغ عجز الحساب الجاري 8.78 مليار دولار في فبراير فيما سجل ميزان الحساب الجاري لشهرين عجزًا قياسيًا بلغ 18.8 مليار دولار.

بلغ عجز الحساب الجاري في فترة الـ 12 شهرا منذ فبراير 2022 قرابة الـ 60 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى بعد عام 2012.

الاحتياطيات تنخفض

انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا قدره 9.3 مليار دولار في يناير الماضي، بنحو 4.6 مليار دولار في فبراير، وبلغ انخفاض الاحتياطيات في الشهرين الأخيرين 14 مليار دولار.

معدل البطالة في تركيا

صدرت بيانات البطالة اليوم وكشفت عن ارتفاع معدل البطالة عن شهر فبراير بـ 10.0% مقارنة بـ 9.8% في شهر يناير.

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