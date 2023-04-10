الزراعة تتوقع انخفاض أسعار اللحوم البيضاء والحمراء.. والسبب ؟

2023/04/10 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، ان تشهد الاسواق المحلية انخفاضاً باسعار اللحوم البيضاء والحمراء.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “نتوقع ان الايام المقبلة ستشهد انخفاضا في تدريجيا في اسعار اللحوم خصوصا بعد بدء عودة مربو الماشية من مناطق الرعي”.واوضح “الامر الذي سيساهم بتوفر المواشي والاغنام، فضلا عن ان الانخفاض بالاسعار سيطال ايضا الدواجن وقطاعها”.وكان مصدر مطلع كشف عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار اللحوم، وتحديدا لان اغلب الرعاة ومربوا قطعان الاغنام قدوا مناطق البادية لرعي اغنامهم وابتعدوا عن المدن، خصوصا بعد موجات الامطار الاخيرة والتي انعكست على غطاء نباتي ومناطق رعي غنية.يشار إلى ان وزارة الزراعة اوضحت في وقت سابق، ان لجان مراقبة الاسعار باشرت في مهامها اليوم وسيتمر العمل طيلة ايام الشهر الفضيل لمراقبة الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية ومنع التلاعب واستغلال الاسعار.ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم الى اكثر من 20 الف دينار.

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