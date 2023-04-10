الحلبوسي: جميعا مواطنين لدينا حقوق وعلينا واجبات ولا نقبل ان يتم التقليل من قيمة اهلنا

2023/04/10 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الاثنين، ان جميعا مواطنين لدينا حقوق وعلينا واجبات ولا نقبل ان يتم التقليل من قيمة اهلنا او التعامل معهم بشئ مختلف غير صحيح.

وقال الحلبوسي خلال لقاء عدد من شيوخ ووجهاء عشائر جنوب بغداد، ان “المسؤولية تضامنية بين الشاب والمواطن البسيط و الوجه العشائري مع شيوخ العشائر ورجل الدين والسياسيين ، وهي منظومة متكاملة تحفظ القيم والوضع واستقرار المناطق وحفظ الحقوق ونريد الاخرين بخير ونحن بخير ونريد للاخرين البناء والاعمار ونحن ايضا نريد نفس الشئ”.

واضاف الحلبوسي، اننا “لانقبل ان يتم اعمار او بناء مكان وترك الاخر لكن في نفس الوقت فنحن لا نقبل ان يتم التقليل من قيمة اهلنا او التعامل معهم بشئ مختلف غير صحيح لاننا جميعا مواطنين لدينا حقوق وعلينا واجبات ونحن في الواجبات اول من يصتدى وفي الحقوق لدينا حقوق ايضا”.

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