2023/04/10 | 21:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1i3i89w3vm4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة صباح تنهال بالضرب على سيف بسبب المقلب #سيف_داخل_المتاهة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة صباح تنهال بالضرب على سيف بسبب المقلب #سيف_داخل_المتاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).