2023/04/10 | 21:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـنـزاهــة تعلـن استـقـدام مديرين عامين فـي وزارة التـجـارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/10 | 21:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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