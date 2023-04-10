2023/04/10 | 21:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مواجهة مع التجار.. الأمن الوطني يحبط إدخال 30 كغم من المخدرات بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/10 | 21:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مواجهة مع التجار.. الأمن الوطني يحبط إدخال 30 كغم من المخدرات بالبصرة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مواجهة مع التجار.. الأمن الوطني يحبط إدخال 30 كغم من المخدرات بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).