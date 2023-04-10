الحلبوسي يعلق على قضية أراضي ’الوفاء’ بالأنبار: سيئون استغلوا انشغالي

2023/04/10 | 21:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيئون استغلوا انشغالي.

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