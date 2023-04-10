جانب مهم في تكوين السوداني الاخلاقي .. رفض الانتقام من شخص كان سبب في مقتل والده في لقائه ببرنامج المقابلة على الجزيرة

2023/04/10 | 21:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقائه ببرنامج المقابلة على قناة الجزيرة ، كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن جانب مهم جدا في تكوينه النفسي والأخلاقي، حينما رفض الانتقام من الشخص الذي كتب تقريرا أمنيا عن والده في أثناء حكم النظام العراقي السابق … Readmore

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