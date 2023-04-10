السوداني ولجنة الاقتصاد النيابية يؤكدون أهمية الموازنة الثلاثية لتحقيق الإصلاح المطلوب

2023/04/10 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حرصه على التواصل والتنسيق مع اللجان النيابية من أجل تكامل العمل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه / المركز […]

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