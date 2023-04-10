2023/04/10 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين في وزارة التجارة (حالياً وسابقاً) على خلفيَّـة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الوزارة.وقالت الدائرة في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقدام مديرين عامين ارتكبا مخالفات مالية بوزارة التجارة المركز الخبري الوطني.

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