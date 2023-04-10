النزاهة العراقية تستدعي مسؤولا كبيرا لتلقيه رشوة بعشرات آلاف الدولارات

2023/04/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت "هيئة النزاهة الاتحادية" في

العراق بصدور أمر استقدام بحق وكيل وزير

التربية للشؤون العلمية الحالي لتسلمه

رشوة قدرها 50.000 دولار.

وذكر بيان الهيئة، نقلا عن الهيئة

العليا لمكافحة الفساد، أن "قاض

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