2023/04/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مكتب سماحة السيد السيستاني (دام

ظلّه) أن مقدار زكاة الفطرة للفرد

الواحد

وبحسب بيان مقتضب من مكتب المرجع

السيستاني (دام ظلّه) فأن مقدار زكاة

الفطرة (٢٥٠٠) دينار عن الطحين للفرد

الواحد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني يحدد مقدار زكاة الفطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).