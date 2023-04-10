بالصور:مواكب العزاء الكربلائي تنطلق في شوارع المدينة القديمة بذكرى استشهاد امير المؤمنين ( عليه السلام)

2023/04/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مواكب العزاء الحسيني

الكربلائية مساء اليوم الاثنين التاسع

عشر من شهر رمضان المبارك لاحياء شعائر

اقامة العزاء في ذكرى جرح واستشهاد امير

المؤمنين علي بن ابي طالب ( عليه السلام)

وشهد انطلاق تلك ال

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