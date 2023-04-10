2023/04/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انطلقت مواكب العزاء الحسيني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:مواكب العزاء الكربلائي تنطلق في شوارع المدينة القديمة بذكرى استشهاد امير المؤمنين ( عليه السلام)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الكربلائية مساء اليوم الاثنين التاسع
عشر من شهر رمضان المبارك لاحياء شعائر
اقامة العزاء في ذكرى جرح واستشهاد امير
المؤمنين علي بن ابي طالب ( عليه السلام)
وشهد انطلاق تلك ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:مواكب العزاء الكربلائي تنطلق في شوارع المدينة القديمة بذكرى استشهاد امير المؤمنين ( عليه السلام)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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