2023/04/10 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني.

وشهد اللقاء "التباحث في مستجدات الأوضاع العامة وأهمّ الملفات على المستوى الوطني، وسبل تعزيز العمل الحكومي وتنفيذ البرامج الخدمية والإصلاحية" بحسب مكتب السوداني.

واستعرض الجانبان "جهود التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في مختلف المجالات، بما يقدّم المصالح العامة للشعب العراقي بجميع أطيافه".

وجدّد السوداني "تأكيده على أولوية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تلبي طموح المواطنين في كل محافظات العراق".

وأشار الى أن "الأجهزة التنفيذية، وبإسناد وتأييد شعبي وسياسي عام، قد قطعت شوطاً مهماً خلال مدّة قصيرة على مسار البنى التحتية والإصلاح الاقتصادي وملامسة حاجات المواطنين الأساسية".

وتأتي زيارة طالباني بعد أيام من تعرض مطار السليمانية الدولي الجمعة الماضية إلى قصف مجهول لم يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات سوى اندلاع حريق تم اخماده لاحقا.

وأثار الاستهداف تبادل للاتهامات بين الحزبين الكرديين.

ولاحقاً أعلنت مصادر أمريكية أن القصف استهدف موكباً لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لكن قسد نفت تلك الأنباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في اطار بحث مشكلة مطار السليمانية مع تركيا.. طالباني يلتقي السوداني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في اطار بحث مشكلة مطار السليمانية مع تركيا.. طالباني يلتقي السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).