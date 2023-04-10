وساطة عبر بغداد.. تفاصيل مثيرة عن مكالمة زيلنسكي والسوداني-عاجل

2023/04/10 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت الوكالة الرسمية الأوكرانية للانباء (يروانسكا برفادا)، اليوم الاثنين، عن أسباب المكالمة الهاتفية التي اجراها الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحث خلالها التعاون بين البلدين و"صيغة السلام" الأوكرانية.

وأوضحت الوكالة بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، ان زيلنسكي بحث مع السوداني الصيغة المقدمة من كييف للسلام مع روسيا،" مشيرة الى "وجود نوايا لعقد مباحثات ووساطة عبر بغداد مع موسكو للتوصل الى حل يرضي الطرفين وينهي الحرب الدائرة حاليا في أوروبا".

يشار الى ان المكالمة التي اعلن عنها اليوم، هي الأولى من نوعها بين الرئيس الاوكراني ورئيس الوزراء العراقي، حيث اثارت صحيفة الغارديان البريطانية "ازمة" دبلوماسية بين البلدين بعد نشرها تقريرا في أبريل نيسان عام 2022 تحدثت خلاله عن ارسال العراق لأسلحة الى روسيا لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا.

وكان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أعلن في وقت سابق اليوم ان السوداني، تلقى الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأكد السوداني خلال الاتصال "أهمية الوصول إلى حلّ سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلاً لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي" وفقاً لمكتبه.

من جانبه، قال زيلينسكي بحسب البيان، إن "العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقاً من هذه الأهمية".

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