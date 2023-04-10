2023/04/10 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن “حزب طالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) تلقى طائرات هليكوبتر من فرنسا وخصصها “للإرهابيين”.وأشار أوغلو في حديث لوسائل إعلام تركية، إن “الولايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تتهم الاتحاد الوطني بتلقي مروحيات من فرنسا واستخدامها لدعم “العماليين” المركز الخبري الوطني.

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