2023/04/10 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ef4wumw2r9Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد أن حولت الهجرة الى وزارة عائلية.. وزيرة "المحيبس" تتخلى عن النازحين وتصف مخيماتهم بالعشوائيات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد أن حولت الهجرة الى وزارة عائلية.. وزيرة "المحيبس" تتخلى عن النازحين وتصف مخيماتهم بالعشوائيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).