2023/04/10 | 23:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، عن القبض...

ظهرت المقالة وكالة الاستخبارات تعتقل ثلاثة متهمين بجرائم المخدرات في البصرة أولاً على المسلة.

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