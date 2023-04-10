مؤمن سليمان يقترب من خلافة قحطان جثير في قيادة الصقور

2023/04/10 | 23:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترب المدرب المصري مؤمن سليمان، من قيادة فريق القوة الجوية، خلفاً للمدرب المقال قحطان جثير.وقال مصدر في إدارة القوة الجوية لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة نادي القوة الجوية لديها اتفاق مسبق مع المدرب المصري مؤمن سليمان، حيث بدأ الحديث بين الإدارة والمدرب فور إقالته من تدريب نادي الشرطة”.وبين أن “الإدارة تضع اللمسات […]

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