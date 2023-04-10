2023/04/10 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام كل أزمة باتت قابلة للحل، وكل مشكلة تكاد تكون من الماضي بعد التصالح بين إيران والسعودية.
أيّ مصير لشعوب المنطقة و أي سيادة لدولها حين يكون كل شيء مرهوناً بأزمة بين بلدين منذ أربعة عقود، قد لا يكونوا بالضرورة مع رؤيتي هذين البلدين المتخاصمين انطلاقا من خلفيات استراتيجية في امن الخليج […]
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أيّ مصير لشعوب المنطقة و أي سيادة لدولها حين يكون كل شيء مرهوناً بأزمة بين بلدين منذ أربعة عقود، قد لا يكونوا بالضرورة مع رؤيتي هذين البلدين المتخاصمين انطلاقا من خلفيات استراتيجية في امن الخليج […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصائر مرتبطة ببلدين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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