‭ ‬مصائر‭ ‬مرتبطة‭ ‬ببلدين

2023/04/10 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ كل‭ ‬أزمة‭ ‬باتت‭ ‬قابلة‭ ‬للحل،‭ ‬وكل‭ ‬مشكلة‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬التصالح‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭.‬أيّ‭ ‬مصير‭ ‬لشعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬و‭ ‬أي‭ ‬سيادة‭ ‬لدولها‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬مرهوناً‭ ‬بأزمة‭ ‬بين‭ ‬بلدين‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬عقود،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكونوا‭ ‬بالضرورة‭ ‬مع‭ ‬رؤيتي‭ ‬هذين‭ ‬البلدين‭ ‬المتخاصمين‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬خلفيات‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬امن‭ ‬الخليج‭ […]

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