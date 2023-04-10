إسقاط‭ ‬مسيّرة‭ ‬قرب‭ ‬قاعدة للتحالف‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬

2023/04/10 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني،‭ ‬الاثنين،‭ ‬بإسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬قرب‭ ‬قاعدة‭ ‬حرير‭ ‬في‭ ‬أربيل‭.‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬محلية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬حرير‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة،‭ ‬كانت‭ ‬تحلق‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬القاعدة‮»‬،‭ ‬مبينة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الطائرة‭ ‬تؤدي‭ ‬مهمة‭ ‬استطلاعية،‭ ‬أو‭ ‬تحاول‭ ‬مهاجمة‭ ‬القاعدة‮»‬‭.‬يشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬القاعدة‭ ‬تضم‭ ‬عناصر‭ […]

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