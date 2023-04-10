2023/04/10 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة حرير في أربيل.
وقال المصدر في تصريحات محلية إن «أنظمة الدفاع في قاعدة حرير تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة، كانت تحلق على مقربة من القاعدة»، مبينة أنه «لم يعرف ما إذا كانت الطائرة تؤدي مهمة استطلاعية، أو تحاول مهاجمة القاعدة».
يشار الى أن القاعدة تضم عناصر […]
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وقال المصدر في تصريحات محلية إن «أنظمة الدفاع في قاعدة حرير تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة، كانت تحلق على مقربة من القاعدة»، مبينة أنه «لم يعرف ما إذا كانت الطائرة تؤدي مهمة استطلاعية، أو تحاول مهاجمة القاعدة».
يشار الى أن القاعدة تضم عناصر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسقاط مسيّرة قرب قاعدة للتحالف في أربيل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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