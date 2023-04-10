التطورات السياسية ودعم السوداني على طاولة السامرائي والنجيفي

2023/04/10 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي، التطورات الاخيرة التي شهدتها الساحة السياسية.

وأكد السامرائي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم) "على ضرورة استمرار الحراك السياسي من أجل دعم العملية السياسية".

وشدد على "أهمية الوقوف مع الجهود المبذولة من قبل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها الإصلاحي".

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