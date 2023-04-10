وزير الكهرباء: ماضون بتفعيل الجباية ولن نتوانى عن ذلك

2023/04/10 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الكهرباء، زياد فاضل، باجراء خطوات حقيقية لملف الجباية" مؤكداً" لن نتواني بعد اليوم عن معالجتها".

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان فاضل "أوعز، اليوم الاثنين الى الدائرة الاقتصادية في مقر الوزارة بضرورة اجراء خطوات حقيقية ومعالجات واقعية لملف الجباية" مشيرا الى، ان "هنالك كميات كبيرة من الطاقة المهدورة والمجهزة غير محسوبة وغير مسيطر عليها، فضلاً عن انها غير مجباة".

وأضاف "كما ان هنالك مناطق كبيرة غير مجهزة بعدادات لحساب الطاقة، ولابد من اضطلاع الدائرة الاقتصادية من خلال مركز النظم بالتنسيق مع تشكيلات التوزيع بمعالجة هذه الحالات".

واشار الى انه "من غير المقبول ان نسمح بضياع الطاقة وهدرها وعدم جبايتها بالشكل الحالي كونها تكلف الدولة والوزارة مبالغ كبيرة لقاء صناعتها".

ودعا وزير الكهرباء الى "تشكيل لجان تتابع الأحمال العالية وتراعي ضوابط ايصال التيار الكهربائي وضمن المحددات، والمتابعة مع اقسام التخطيط ، واقسام مبيعات الطاقة في شركات التوزيع مراعاة والتزام الضوابط المنصوص عليها".

واردف بالقول، ان "ضياع الطاقة وعدم جبايتها، وحسابها يعني استنزاف جهود الوزارة والعاملين، ولن نتوانى حتماً بعد اليوم عن معالجتها".

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