الجفاف يقسو على جنوب بابل وسط تلويح الأهالي بإعلان الاعتصام المفتوح

2023/04/10 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يستعد العشرات من أهالي جنوب محافظة بابل، اليوم الاثنين، للخروج بتظاهرات عارمة احتجاجا على عدم معالجة جفاف نهر المجري منذ اشهر، محذرين من تفاقم الأزمة الحالية وتدهور الأوضاع الخدمية والزراعية لأقضية ونواحي جنوب بابل .

وقال مسؤول الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين علي جاسم الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن” اهالي جنوب الحلة على امتداد نهر المجرية والتي يصل سكانها تقريبا الى 75 الف نسمة تعاني العطش .

وأضاف أن “وضعنا المأساوي يتطلب تدخل جميع الجهات ونحن بانتظار الحلول”، وهدد القرعاوي بـ”اعتصام أهالي منطقة المجرية أمام الدائرة المعنية بغية إيجاد الحل لواقعنا الخدمي بالمنطقة خاصة والمحافظة عامة”.

لافتا إلى أن ” مناطق جنوب بابل تعاني منذ فترة طويلة من شح أو انعدام المياه بأنواعها منها مياه الشرب ومياه السقي، محذرا من “تفاقم الأوضاع الخدمية فيها “.

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