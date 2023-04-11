2023/04/10 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤتمرًا صحفيًا، مساء الاثنين، تحدث فيه عن أسبوع من التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وجيرانها، فيما تراجع عن قراره وأعلن أنه لن يقيل وزير الدفاع يوآف غالانت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو يهدد سوريا بـ"ثمن باهظ" إذا سمحت بإطلاق الصواريخ.. ويتراجع عن إقالة وزير الدفاع) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو يهدد سوريا بـ"ثمن باهظ" إذا سمحت بإطلاق الصواريخ.. ويتراجع عن إقالة وزير الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).