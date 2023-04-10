واشنطن تحضّ موسكو على إطلاق سراح غيرشكوفتيش

2023/04/11 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدّدت الولايات المتحدة الاثنين على أن روسيا "تعتقل تعسفيا" مراسل صحيفة "وول ستريت جورنل" إيفان غيرشكوفتيش، وحضّت موسكو على إطلاق سراحه فورا.

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