شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: السياسة الخارجية للعراق أثمرت إقليمياً والبلد بات قائداً وليس ضحية

2023/04/11 | 00:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T5PQ9NK9m_E

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