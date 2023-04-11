2023/04/11 | 00:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، بإجراء خطوات حقيقية لملف الجباية ، مؤكدا ان تعثرها يضر بإدامة زخم العمل.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء، أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، اوعز الى الدائرة الاقتصادية في مقر الوزارة بضرورة اجراء خطوات حقيقية ومعالجات واقعية لملف الجباية.

وأضاف ان هنالك كميات كبيرة من الطاقة المهدورة والمجهزة غير محسوبة وغير مسيطر عليها ، فضلاً عن انها غير متحصلة، كما ان هنالك مناطق كبيرة غير مجهزة بعدادات لحساب الطاقة، ولابد من اضطلاع الدائرة الاقتصادية من خلال مركز النظم بالتنسيق مع تشكيلات التوزيع بمعالجة هذه الحالات.

واشار الوزير، بحسب البيان الى انه “من غير المقبول ان نسمح بضياع الطاقة وهدرها وعدم جبايتها بالشكل الحالي كونها تكلف الدولة والوزارة مبالغ كبيرة لقاء صناعتها “، داعيا الى تشكيل لجان تتابع الأحمال العالية وتراعي ضوابط ايصال التيار الكهربائي وضمن المحددات ، والمتابعة مع اقسام التخطيط ، واقسام مبيعات الطاقة في شركات التوزيع مراعاة والتزام الضوابط المنصوص عليها .

واردف ان “ضياع الطاقة وعدم جبايتها ، وحسابها يعني استنزاف جهود الوزارة والعاملين ، ولن نتوانى حتماً بعد اليوم عن معالجتها “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: خطوات حقيقة لمعالجة ملف الجباية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: خطوات حقيقة لمعالجة ملف الجباية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).