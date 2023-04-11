طهران :لا نفرض أية قيود علی سفر المواطنين المصريين إلی إيران

2023/04/11 | 00:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،

ناصر کنعاني، أن بلاده ترحب بأي تطویر

إیجابي في العلاقات الإيرانية المصرية،

مضيفاً أن طهران لا تفرض قيودا على سفر

المصريين إلى إيران.

وأضاف کنعاني، في مؤتمر صحافي

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