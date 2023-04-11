2023/04/11 | 00:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6SOUHv9I_oU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسامة رؤوف: لدينا دراسات للكشف عن الحقول في المياه الاقليمية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسامة رؤوف: لدينا دراسات للكشف عن الحقول في المياه الاقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).