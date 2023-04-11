2023/04/11 | 00:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Iqt4frKR-Xw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قدوري عبد سليم: اكتشفنا حقل غازي في الانبار يوازي حقل عكاز) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قدوري عبد سليم: اكتشفنا حقل غازي في الانبار يوازي حقل عكاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).