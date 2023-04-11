نقابة المعلمين في ميسان تطالب بالتحقيق في محاولة اغتيال مدير مدرسة

2023/04/11 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت نقابة المعلمين/ فرع ميسان، الجهات الأمنية، بالتحقيق في محاولة اغتيال مدير مدرسة متوسطة والاعتداء عليه في المحافظة.

وأشار فرع النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"فوجئنا اليوم بحادثة الاعتداء على مدير متوسطة (أبن الهيثم) للبنين، من قبل أحد الأشخاص حيث قام بإطلاق العيارات النارية عليه وعلى سيارته الخاصة ولكن دفع الله ما كان أعظم".

وشجبت النقابة واستنكرت "هذه الممارسات الاجرامية بحق الهيئات التعليمية والتدريسية".

كما دعت "القضاء الى تفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين لمحاسبة المتجاوزين".

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