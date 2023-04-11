المندلاوي: البرلمان داعم لسياسة الحكومة بشأن الإعفاءات الضريبية وتخفيض نسبة الفائدة على القروض

2023/04/11 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، ان المجلس "داعم لسياسة الحكومة بشأن الإعفاءات الضريبية وتخفيض نسبة الفائدة على القروض".

وذكر بيان لمكتبه تلقته (بغداد اليوم)، ان المندلاوي "ترأس مساء الأثنين، الاجتماع الثاني للجنة المالية النيابية بعد القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023،2024،2025)".

وأكد المندلاوي، ان "مجلس النواب داعم لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية، وتخفيض نسبة الفائدة على القروض" مشيراً إلى "ضرورة منح الاولوية في مشروع القانون لتنشيط القطاع الخاص بما يسهم في فرص عمل اضافية امام الطاقات الشبابية".

ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان "اللجنة المالية النيابية بتقديم رؤية واضحة لآلية التعيين والتعاقد في القطاع الحكومي تنسجم مع موازنة مخصصة لثلاث سنوات، واستكمال مناقشة باقي فقرات الموازنة للاسراع في تقديمها للقراءة الثانية خلال الأيام المقبلة، مع الأخذ بالملاحظات المطروحة من قبل النواب حولها، وانسجامها مع البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب".

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