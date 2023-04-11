الإدارة الأمريكية تطالب محكمة فيدرالية بتجميد قرار يحظر حبوباً للإجهاض

2023/04/11 | 01:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طلبت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، من محكمة استئناف أن تجمّد قراراً أصدره قاضٍ فيدرالي في تكساس حظر بموجبه حبوباً للإجهاض تستخدمها النساء على نطاق واسع في الولايات المتّحدة.وجاء في طلب الاستئناف الذي تقدّمت به وزارة العدل أنّ “قرار محكمة المقاطعة الاستثنائي وغير المسبوق يجب أن يبقى معلّقاً بانتظار البتّ بالاستئناف”.ويوم الجمعة، […]

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