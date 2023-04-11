2023/04/11 | 01:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6m6KBSbOJGc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تيار الحكمة : اتفاق سنجار شأن داخلي ولا علاقة له بالشؤون الخارجية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تيار الحكمة : اتفاق سنجار شأن داخلي ولا علاقة له بالشؤون الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).