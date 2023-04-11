2023/04/11 | 01:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فوت وشوف مليانه الزنازين .. للشاعر حسام السبعاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Jo05zOxF57E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فوت وشوف مليانه الزنازين .. للشاعر حسام السبعاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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