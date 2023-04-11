ساعة المسلة.. الاتحاد الوطني يتهم الديمقراطي: منح الشرعية الى تركيا لقصف مطار السليمانية

2023/04/11 | 01:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.النائب عن الانبار الشيخ...

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الاتحاد الوطني يتهم الديمقراطي: منح الشرعية الى تركيا لقصف مطار السليمانية أولاً على المسلة.

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