2023/04/11 | 01:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cia1g_TH4To

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الكهرباء يوجه رسالة لقراء المقاييس ويعلق على أصحاب الشهادات في وزارته: "صفينا فوج بدون جنود") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الكهرباء يوجه رسالة لقراء المقاييس ويعلق على أصحاب الشهادات في وزارته: "صفينا فوج بدون جنود") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).